- Cosmin Titis (31 de ani), tanarul din Lupeni care in 2019 si-a ucis iubita, cu zeci de lovituri de cutit, intr-un parc din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, a fost condamnat pentru omor cu premeditare la 25 de ani de inchisoare. Detaliile din dosar, publicate de adevarul.ro, creioneaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, transmite un mesaj de felicitare unui tanar jandarm care, aflat in timpul liber, a salvat cinci persoane dintr-o masina rasturnata, inclusiv o femeie insarcinata."Dragi prieteni, Astazi mi-am dorit sa dedic cateva clipe lui Emil, un tanar cu…

- Operațiune in forța, aseara, in centrul Timișoarei, a polițiștilor de la Investigații Criminale pentru prinderea in flagrant a patru indivizi care spargeau o mașina in zona centrala a orașului. Gruparea era monitorizata de mai multe zile dupa ce anchetatorii au avut indicii despre implicarea acestora…

- In data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 11:50, pe autostrada A1, intre Orastie si Sebes, in zona localitații Pianu, s-a produs un accident rutier in care a fost implicat un microbuz in care erau mai multe persoane. Microbuzul a parasit partea carosabila si s-a rasturnat, in interiorul…

- Reprezentanții industriei HORECA (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) au ieșit la protest in centrul Timișoarei. Masurile luate pentru limitarea raspandiri SARS-Cov2 de catre autoritați le pun afacerile „pe butuci”. Au decis sa iasa in strada și sa protesteze pentru a-și spune nemulțumirile. Astazi peste…

- O singura firma vrea sa aduca dale cu motive tradiționale romanești la Timișoara și sa puna in practica episodul al doilea din „pavarea Timișoarei”. Este aceeași firma din Alba Iulia care amenajeaza trotuarele controversate din centrul orașului.

- Un jandarm din Carei a readus bucuria unui copil, dupa ce a gasit tractorul de jucarie uitat in apropierea unei terase. Aflat in serviciu de patrulare in municipiul Carei, in cursul nopții trecute, plt. maj. Biro Mihaly a gasit un tractor de jucarie in apropierea unei terase. Convins fiind ca un copil…

- Un jandarm buzoian, aflat in timpul liber, a stat la baza prinderii unor hoți care sustrageau țevi de eșapament de la mașini. „Aflat in timpul liber, unui coleg din cadrul Detașamentului 1 Mobil i-au atras atenția trei tineri care iși faceau de lucru pe langa o mașina la o ora tarzie in noapte, fapt…