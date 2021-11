Stiri pe aceeasi tema

- Un crima cutremuratoare i-a ingrozit pe britanici. Dawn Walker, o femeie din Yorkshire, a fost gasita moarta intr-o valiza, la doar cateva zile de la nunta ei. Se pare ca ucigașul este chiar proaspatul soț.

- Cadavrul unei femei a fost gasit intr-o valiza, la doar cateva zile dupa nunta ei. Din primele investigații a rezultat ca aceasta ar fi fost strangulata, iar principalul suspect ar fi chiar soțul ei.

- Femeia se afla singura in casa, iar pompierii au deblocat usa de la intrare. Decesul a fost confirmat de medicii de la Ambulanta Olt.„Pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospeciala pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o autospeciala pentru prima intervenție, au intervenit in municipiul Slatina,…

- O femeie de 86 de ani, din municipiul Slatina, a fost gasita fara suflare in dimineața zilei de duminica, dupa ce vecinii au alertat autoritațile din cauza mirosului ințepator care era pe scara. Se pare ca aceasta era decedata de cateva zile, trupul sau fiind intr-o avansata stare de putrefacție. “Polițiștii…

- Femeia, in varsta de 68 de ani, locuia singura in Ramnicu Valcea, iar in miercuri un barbat a sesizat politistii despre faptul ca aceasta nu a mai raspuns la telefon de trei zile, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea, citat de Hotnews . Potrivit sursei citate, femeia se afla…

- O femeie aflata in izolare la domiciliu, dupa ce a fost confirmata cu COVID-19, a fost gasita moarta in locuinta, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Femeia, in varsta de 68 de ani, locuia singura in Ramnicu Valcea, iar in seara precedenta un barbat a sesizat politistii despre…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, femeia, in varsta de 68 de ani, locuia singura in Ramnicu Valcea. Miercuri seara, un barbat a sesizat politistii despre faptul ca aceasta nu a mai raspuns la telefon de trei zile.”Politistii din Ramnicu Valcea s-au deplasat la fata locului, unde au…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au efectuat verificari in cazul unei femei disparute, aceasta fiind gasita in viața dupa aproximativ o ora de cautari. Pe 17 august, in jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați, de catre o femeie din localitatea…