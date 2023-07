Femeie găsită moartă într-un hotel din Constanța. Cine a făcut cumplita descoperire O tanara a fost gasita fara suflare intr-un hotel din Constanța. Cazul tragic a ajuns și in atenția poliției. S-a aflat ca femeia gasita fara viața avea doar 33 de ani. Din pacate, personalul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic decat sa declare decesul acesteia. Cumplita descoperire a fost sesizata […] The post Femeie gasita moarta intr-un hotel din Constanța. Cine a facut cumplita descoperire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani a fost gasita moarta intr-un imobil din Sibiu. Poliția face cercetari in acest caz, iar surse din randul anchetatorilor susțin ca victima ar fi consumat ciuperci halucinogene.

- O batrana din comuna clujeana Manastireni a fost gasita moarta, sambata dupa amiaza, primele indicii aratand ca decesul a fost violent, femeia avand leziuni la nivelul capului. Criminalistii au deschis o ancheta in acest caz, anunta Politia judeteana Cluj, prima suspiciune fiind ca batrana a fost ucisa,…

- Polițiștii din Constanța au fost sesizați in aceasta dimineața, in jurul orei 4:00, dupa ce o femeie a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut sa faca nimic pentru a-i salva viața femeii. Potrivit surselor noastre, este vorba despre…

- O femeie de 48 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce ar fi cazut de la etajul al optulea al unui hotel din Statiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 iunie a.c., in jurul orei 04.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana…

- O crima infioratoare a ieșit sambata la iveala! Cadavrul unei tinerei de aproximativ 30 de ani a fost gasit intr-un apartament din Capitala, ascuns in lada unui pat, intr-un sac din plastic. Corpul neinsuflețit se afla intr-o stare avansata de descompunere. Cel care a facut descoperirea macabra a fost…

- O femeie in varsta de 57 de ani a fost gasita moarta in gradina casei sale, dintr-o localitate din raionul Cimișlia. Descoperirea macabra a fost facuta in seara de joi, 1 iunie, transmite TV8. Potrivit poliției, pe corpul neinsuflețit al femeii au fost identificate semne de moarte violenta. Astfel,…

- O femeie care fusese data disparuta de catre apartinatori a fost gasita inecata, miercuri, in raul Somes, la Barajul Floresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, potrivit Agerpres.Cadavrul femeii a fost recuperat si scos la mal de catre angajatii ISU. CITESTE SI Administratorul…

- O femeie in varsta de 71 de ani din judetul Bacau a fost gasita moarta, duminica, 30 aprilie, intr-o fantana. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala pentru stabilirea cauzei decesului.