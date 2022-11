Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 40 de ani, data disparuta de concubin in urma cu doua saptamani, a fost gasita moarta, vineri, in padurea de langa localitatea Balota, judetul Mehedinti, informeaza News.ro.Politistii au fost sesizati de o femeie de 29 de ani din Simian, care a observat cadavrul femeii, in timp ce se plimba…

