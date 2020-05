Stiri pe aceeasi tema

- Un film postat pe Facebook care reda momentul in care este incatusat un barbat a devenit viral. Lumea acuza Politia ca persoana respectiva este incatusata fiindca a refuzat sa i se ia temperatura. "Un cetatean roman a fost incatusat, pentru ca a refuzat sa fie termoscanat la intrarea in magazin", este…

- Un accident minor de circulație s-a produs vineri seara in Dej, dar la scurt timp a izbucnit un scandal monstru pe fondul unor divergențe mai vechi. Un conducator auto de 25 de ani, din comuna Cațcau, in timp ce se deplasa pe strada Crangului, din municipiul Dej, din direcția Dej inspre Gherla,…

- Doua noi decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in județul Alba. Este vorba desprecazurile șase și sapte. Aceasta este mama unuia dintre pacienții care s-au imbolnavit la Centrul de Dializa din Alba Iulia și intre timp s-a vindecat. Și soția și tatal acestuia sunt bolnavi. Anunțul nu a fost…

- Deces 422 Barbat, 67 ani din judetul Suceava. Internat in Spitalul Campulung Moldovenesc in data de 03.04.2020, apoi transferat in Spitalul Judetean de Urgenta. Rezultat pozitiv pe data de 03.04.2020. Decedat pe data de 17.04.2020. Deces 423 Femeie, 72 ani din judetul Suceava. Internata in Spitalul…

- Scene incredibile au fost surprinse de martori intr-un supermarket din Italia, care devine tot mai afectata de epidemia de coronavirus. Un barbat a fost luat la bataie și oamenii infuriați au anunțat ca o sa cheme carabinierii.

- O femeie din localitatea argeseana Popesti a murit in urma unei rani provocate prin injunghiere, sotul ei, principalul suspect in acest caz, fiind cautat de politisti. O ambulanta a intervenit in localitatea Popesti, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui apel la 112 care anunta ca o persoana…