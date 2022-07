Femeie electrocutată la pescuit, în Argeș! Incident grav, duminica dupa-amiaza, in comuna argeșeana Coșești. Potrivit informațiilor, o femeie de 42 de ani, s-a electrocutat in momentul in care a aruncat undița in apa și s-au atins firele de inalta tensiune. Citește și: In loc sa plece in luna de miere, directoarea APIA Arges a fost condusa de proaspatul sot la DNA, la […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

