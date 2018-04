Stiri pe aceeasi tema

- O noua crima ingrozitoare socheaza Romania. O femeie a fost ucisa si incendiata de sotul sau, iar dupa atac, barbatul a fugit impreuna cu copilul sau de șapte ani. S-a intamplat in judetul Arges. Criminalul a fost prins de poliție. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges,…

- Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.