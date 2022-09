Femeie dispărută, găsită de poliţişti fără suflare în propria locuinţă In aceasta seara polițiștii Secției 4 din Timișoara au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca o femeie din oras nu a mai fost vazuta de zile bune. Femeia in varsta de 52 de ani, locuia intr-un apartament situat pe strada Academician Sextil Pușcariu, acolo unde a fost gasita de politisti. […] Articolul Femeie disparuta, gasita de politisti fara suflare in propria locuinta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

