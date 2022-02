Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, in varsta de 74 de ani, disparuta din municipiului Timișoara, județul Timiș. In data de 5 februarie a.c., Florica Caldararu ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Martir Constantin Girjoaba,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, au pus in executare, azi, doua mandate europene de arestare. Acestea erau emise de autoritațile italiene pe numele unui barbat, de…

- Un barbat de 65 de ani a disparut de mai bine de o saptamana de la domiciliul sau din Nasaud. Acesta lipsește de acasa din data de 24 decembrie al anului trecut. Polițiștii bistrițeni cauta un barbat de 65 de ani care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. In decursul zilei de azi, polițiștii…

- Șase persoane au fost introduse dupa gratii, inainte de sarbatori. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in executare șase mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, pentru evaziune fiscala, furturi sau alte infracțiuni.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 86 de ani, care a fost data disparuta. „In cursul zilei de azi, 20 decembrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei in varsta de 86 de ani. In data…

- In ziua de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați, de un barbat, cu privire la faptul ca, in ziua de 15 decembrie a.c., soția sa, IVAN ANDREEA GEORGIANA, de 28 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Topoloveni, fara a mai reveni la domiciliu.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 13 ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. In data 6 decembrie, DORGO CATALIN ANDREI, ar fi plecat spre școala de la domiciliul sau de pe strada Vasile Balmuș din Timișoara,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii a doi minori disparuți din Timișoara. Aceștia au plecat dimineața spre școala, insa nu au mai ajuns nici acolo. „La data de 19 noiembrie, Prișneanu Cristian-Gheorghe in varsta de 14 ani…