Femeie dispărută din Brașov Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata, la data de 1 mai 2022 de catre o femeie cu privire la faptul ca sora sa, in varsta de 47 ani, a plecat de la domiciliul fratelui sau din municipiul Brașov, la aceeași data, in jurul orei 8.00 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,65 m, greutate 50-55 kg, constituție astenica, ochi caprui, par grizonant, lung, pana la umeri. La momentul plecarii, femeia era imbracata cu geaca de culoare neagra, pantaloni tip jeans, de culoare bleumarin și purta ghete de culoare neagra, iar parul era prins in coada.

Sursa articol si foto: newsbv.ro

