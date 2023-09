Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 39 de ani a fost data disparuta, dupa ce familia nu a mai putut lua legatura cu ea. Aceasta plecase la munca in Italia. Cei care au informatii in legatura cu femeia, sunt rugati sa sune la numarul de urgente 112.

- O femeie, de 39 de ani, din Hunedoara, a fost data disparuta, dupa ce familia nu a mai putut lua legatura cu ea. Aceasta plecase la munca in Italia. „Ieri, Politia Vulcan a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, sora sa Dudas Mihaela Valeria, de 39 de ani, plecata la munca in Italia…

- „La data de 29 septembrie 2023, Politia Municipiului Vulcan, a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, sora sa Dudas Mihaela Valeria, in varsta de 39 de ani, plecata la munca in Italia de aproximativ 16 ani, nu a mai putut fi contactata de membrii familiei din data de 28.10.2022”,…

- Politistii din Hateg au fost sesizați de catre o femeie, din localitatea General Berthelot, cu privire la faptul ca, fiica sa, Carina Emilia Jurca, minora in varsta de 14 ani, a plecat de acasa ieri, 29 septembrie 2023, in jurul orei 22.40, intr-o directie necunoscuta si nu s-a mai intors pana in prezent.…

- Politistii din Calan au fost informati ieri despre faptul ca Dorina-Rozalia Oprisor a plecat de luni de acasa si nu a mai revenit. Undeva in jurul orei 16.50, ieri, la sediul Poliției Orașului Calan s-a prezentat o femeie din localitate care a sesizat faptul ca mama sa, OPRIȘOR DORINA-ROZALIA (foto),…

- Femeie din Leordeni, data disparuta Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei NEACȘU FLORICA, de 55 de ani, care a plecat voluntar, de la locuința sa din comuna Leordeni, in aceasta dimineața, in jurul orei…

- Politia Municipiului Deva cauta o adolescenta in varsta de 17 ani care a plecat de la adresa de domiciliu in data de 8 iulie. Tatal acesteia a anuntat autoritatile astazi la ora 13 despre disparitia fetei. GACIU LACRAMIOARA GEORGETA a plecat din data de 8 iulie 2023 de la adresa de domiciliu și nu s-a…

