Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de rand, dar si agenti economici si asociatii neguvernamentale au raspuns apelului lansat de autoritati pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni, alungati de razboiul declansat de Rusia.

- La granița moldo-ucraineana "Palanca" domnește o atmosfera plina de viața, emoționala. Zeci de cetațeni moldoveni au hotarit sa dea o mina de ajutor refugiaților din Ucraina, care au fost nevoiți sa stringa in graba strict necesarul și sa fuga din țara lor natala dupa inceperea operațiunii speciale…

- O femeie, de 23 de ani, a dat naștere unei fetițe in timp ce se adapostea alaturi de alți ucraineni intr-o stație de metrou din Kiev, in timpul unui bombardament, potrivit www.dailymail.co.uk Pe masura ce bombele lui Putin au plouat asupra Kievului, un mic miracol a fost adus pe lume in mijlocul haosului.…

- Mesaj din Spitalul nr. 3 din Ivano-Frankivsk de la 150 de kilometri de Romania, unde au fost bombardate aeroportul și o unitate militara Ivano-Frankivsk este orașul din vestul Ucrainei unde nimeni nu credea ca Putin va ataca. Dar asaltul Rusiei este total. Un medic psihiatru din oraș a raspuns apelului…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, considera ca e momentul ca Rusia sa fie pe deplin izolata la nivel international, apreciind ca Romania are nevoie de consens la nivel national in adoptarea deciziilor de condamnare, sanctionare si de aplicare a tuturor deciziilor convenite…

- Legaturile dintre ucraineni și ruși sunt atat de stranse incat 45% dintre ucraineni au marturisit, intr-un recent studiu, ca au rude in Rusia, pe care le considera apropiate. Se poate declanșa un razboi intre oameni cu atat de multe fire care ii leaga? Intr-un interviu luat pe strazile din Lviv de reporterul…

- Biden, mesaj pentru poporul rus: Nu voi sunteți inamicii noștri. Știu ca nu va doriți un razboi sangeros și distructiv impotriva Ucrainei„Vreau sa fiu foarte clar in legatura cu ce nu facem. SUA si NATO nu amenința Rusia, nu sunt o amenințare. Ucraina nu amenința Rusia. Cetațeni ai Rusiei, nu voi sunteți…

- Membri ai fortelor speciale ucrainene au organizat duminica un antrenament militar pentru locuitorii din Mariupol pentru a-i invata tehnici de autoaparare in cazul unui atac din partea Rusiei, relateaza AP. Batalionul, parte a Garzii Nationale ucrainene, i-a instruit pe rezidenti sa asambleze si…