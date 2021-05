Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 46 de ani, disparuta din Timișoara. Luni, in jurul orei 13:00, Florina Ghib a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.50 m, 60-70…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. In data de 13 mai a.c, in jurul orei 13:00, RADINARU CRISTINA-EMANUELA ar fi plecat de la domiciliul ei din Lugoj, iar pana in prezent nu a mai…

- O fata de doar 13 ani, care a disparut ieri de acasa, este cautata acum de polițiști și familie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru a afla ce s-a intamplat cu adolescenta din Lugoj. Joi, in jurul orei 13:00, Radinaru Cristina-Emanuela a plecat de acasa, iar pana in…

- O femeie de 34 de ani, originara din satul Leca, raionului Cantemir a fost data in cautare, dupa ce la data de 5 mai a plecat de la domiciuliu deplasindu-se intr-o direcție necunoscuta și pana in prezent nu este cunoscut locul aflarii.

- O fata de 12 ani din orasul Pucioasa este data disparuta, dupa ce nu s-a mai intors acasa, informeaza, vineri, IPJ Dambovita. "Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita desfasoara activitati de cautare a unei minore, de 12 ani, din orasul Pucioasa, care astazi, 7 mai, a…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 14 ani, disparut de pe raza localitații Leucușești, județul Timiș. „La data de 20 aprilie, in jurul orei 10:20, Todorov Razvan Florin ar fi plecat de la domiciliul sau din comuna Bethausen, sat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 16 ani, disparut de pe raza localitații Tomnatic, județul Timiș. La data de 10 martie a.c., Pasca Sebastian ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, județul Timiș, iar pana…

