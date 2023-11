Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu Mureș a desfașurat in primele noua luni ale anului 2023 peste 5.300 de misiuni in județele Mureș, Harghita, Alba și Bistrița-Nasaud. In acest interval de timp, jandarmii mureșeni au fost prezenți la aproximativ 400 de evenimente, cele mai semnificative,…

- Politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Mures din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Brasov au fost sesizati marți, 19 septembrie, prin apel 112, cu privire la faptul ca o tanara din Ludus a fost agresata fizic in timp ce calatorea cu trenul, pe relatia Ludus – Targu…

- Politistii S.J.P.T. Mures din cadrul S.R.P.T. Brasov au retinut 3 persoane banuite ca ar fi agresat o tanara in timp ce calatorea cu trenul. La data de 19 septembrie 2023, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Mures din cadrul S.R.P.T. Brasov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire…

- La data de 10 septembrie 2023, in jurul orei 17:45, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost agresata fizic de catre un barbat, in timp ce se afla pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul Slatina, judetul Olt.La data de 10 septembrie…

- In seara de luni, 4 septembrie, polițiștii din Dragomirești au fost sesizați prin plangere de o femeie de 28 de ani din oraș, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de soț, in jurul orei 20.00. Totodata, femeia a relatat faptul ca, soțul sau de 37 de ani, l-a agresat fizic și pe […] Source

- Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au depistat ieri o persoana care avea in autoturismul sau aproximativ 1 kilogram de droguri de mare risc și 300 de grame de cannabis, destinate comercializarii. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Asociația culturala "Doruri Mureșene" din Targu Mureș, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului Romaniei – Serviciul Dezvoltare Comunitara, organizeaza in data de 23 august, de la ora 18.00, la Caminul Cultural din comuna Subcetate, județul Harghita, spectacolul tematic din cadrul proiectului…