- O femeie din județul Mureș a incercat sa obțina, in luna februarie, un ordin de protecție impotriva soțului sau agresiv, insa Judecatoria Reghin i-a respins aceasta cerere. La mai puțin de șase luni, femeia a fost ucisa chiar de catre persoana impotriva careia dorea ordin de protecție.

- Caz revoltator in Mureș, unde o femeie agresata constant de soț a cerut ordin de protecție, insa judecatorul i-a respins solicitarea. Se intampla in februarie, la Judecatoria Reghin. Patru luni mai tarziu, femeia, care are 3 copii, a fost ucisa de partenerul de viața violent, scrie clujust.ro.

- O fetița de 8 ani data disparuta dintr-o localitate din judetul Botosani a fost gasita moarta, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o liziera de salcami de la marginea satului. Se presupune ca a fost ucisa. Copila a fost gasita la marginea localitatii Jijia, comuna Albesti, dupa ce vineri seara disparuse…

- O inmormantare din localitatea Bordosiu, judetul Mures, era sa se transforme intr-o tragedie colectiva, dupa ce drumul cortegiului funerar a fost oprit de un urs. Animalul nu a stat pe ganduri si a gonit spre multimea de oameni indurerata. Doar o minune a facut ca nimeni sa nu fie ranit. La inmormantare…

- O explozie puternica a avut loc, miercuri seara, la un camin de nefamiliști de pe strada Albinelor din cartierul craiovean Brestei. In urma deflagrației o parte a etajului 1 s-a prabușit. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost transportate la spital. Explozia nu a fost urmata de incendiu.…

- Spitalul Judetean Sibiu face o ancheta, dupa ce o femeie de 32 de ani a murit in unitatea medicala, la o saptamana dupa ce a nascut intr-un spital privat. ”Pacienta in varsta de 32 de ani, lauza care a nascut in urma cu o saptamana la alta unitate sanitara, s-a prezentat joi, 4 aprilie, in […] The post…

- Autoritațile grecești au ordonat o ancheta de urgenta privind injunghierea mortala a unei femei, in fața unei secții de poliție din Atena, unde tocmai ceruse protecție impotriva fostului iubit, informeaza abc.news. Potrivit comunicatul oficial de marti, femeia, in varsta de 28 de ani, s-a prezentat…

- Femeia in varsta de 55 de ani, administratora unui bloc din București, a fost ucisa joi de vecinul ei, un barbat de 57 de ani, cu 25 de lovituri de cuțit, potrivit autopsiei. Barbatul a fost reținut vineri, informeaza Agerpres. Barbatul care a ucis-o pe administratoarea unui bloc din Sectorul 2 și-a…