- Pompierii au scos, marti, o femeie cazuta intr-o fantana din comuna Corbii Mari, dar care nu prezenta semne vitale, informeaza ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Femeia in varsta de 36 de ani era cautata de familie inca din data de 12 martie, cand a anuntat ca pleaca la cumparaturi. Masina acesteia a fost gasita in parcarea blocului, plina cu produsele cumparate in ziua disparitiei.

- O femeie, in varsta de 85 de ani, a fost gasita fara suflare intr-o fantana din satul Salcioara, comuna Smeeni, județul Buzau. Potrivit primelor informații, victima era vaduva și traia singura, iar de mai bine de 10 zile nu mai fusese vazuta de nimeni.

- Clipe de groaza in comuna Garcina, județul Neamț! O femeie in varsta de 51 de ani a fost gasita decedata in propria locuința. Din primele informații, trupul neinsflețit al acesteia ar prezenta numeroase leziuni pe corp, oamenii legii indreptandu-se cu gandul chiar catre soțul ei, care starnește numeroase…

- La data de 30 ianuarie 2022, Poliția Municipiului Fagaraș a fost sesizata de catre o femeie din municipiul Fagaraș, județul Brașov, cu privire la faptul ca nu poate lua legatura cu mama sa. In temeiul sesizarii la fața locului s-au deplasat polițiști care au identificat persoana in cauza, in varsta…

- O femeie in varsta de 68 de ani, din localitatea Dumbraveni, județul Vrancea a avut parte de un sfarșit tragic. Batrana a fost gasita moarta intr-o fantana cu o adancime de 25 de metri. Soțul ei o declarase decedata, dupa ce aceasta nu s-a mai intors acasa de cateva zile.

- Sursa video – ISU Vrancea O misiune de salvare a unei persoane care a cazut intr-o fantana se desfașoara in acest moment la Dumbraveni. Trei echipaje de pompieri acționeaza la fața locului, potrivit unui comunicat transmis de ISU Vrancea. „Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani…