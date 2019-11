Femeie din judeţul Braşov, bătută de soţ Polițiști din cadrul Secției 1 Rurale Feldioara au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 52 ani, din Feldioara. Cu ocazia cercetarilor efectuate, cadrele de poliție au stabilit faptul ca la data de 01 noiembrie a.c., in jurul orei 17.00, barbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa, in varsta de 45 ani, pe fondul unor discuții contradictorii și a consumului de bauturi alcoolice. In conformitate cu prevederile legale și avand in vedere faptul ca, in urma completarii formularului de evaluare a riscului, s-a constatat faptul ca exista risc iminent, polițiștii au emis ordin… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

