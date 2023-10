Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost injunghiata de fostul iubit, astazi, in localitatea timișeana Giroc. Barbatul a fugit de la locul faptei și este cautat acum de polițiști. Vom reveni cu amanunte. UPDATE Femeia in varsta de 32 de ani a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Barbatul cautat de polițiști…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Band, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in executare vineri, 13 octombrie, șase mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Targu Mureș și in comuna Panet, intr-o cauza penala ce vizeaza savarșirea infracțiunilor…

- Polițiști ai Secției 3 Poliție Rurala Raciu au reținut joi, 12 octombrie, pentru o perioada de 24 de ore, un barbat in varsta de 33 de ani, din comuna Santana de Mureș, ulterior depistarii sale in trafic și constatarii flagrante a unor infracțiuni rutiere. "Mai exact, la data de 11 octombrie, in jurul…

- Peste 1,5 tone de branza de Sibiu au fost confiscate in urma unui control pe autostrada A1. Aceasta va fi distrusa din cauza ca nu avea acte care sa dovedeasca unde a fost produsa și sa certifice calitatea ei, anunța Inspectoratul Județean de Poliție. Șoferul dubei, un sibian de 44 de ani, a fost amendat…

- Polițiști rutieri din județul Mureș au depistat, miercuri, 20 septembrie, pe strada Apicultorilor din Targu Mureș, un barbat in varsta de 34 de ani, din localitate, in timp ce conducea sub influenta substanțelor psihoactive. "A fost intocmit dosar penal", a informat Biroul de presa al Inspectoratului…

- Noul sediu al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, a carui constructie a inceput in urma cu aproape un deceniu si jumatate in municipiul Sfantu Gheorghe, va fi inaugurat in acest an, a declarat azi subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Petru Bledea. Potrivit acestuia, investitia…

- Festivalul "Ciobanasul" de la Intorsura Buzaului, unul dintre cele mai vechi si longevive festivaluri de obiceiuri si traditii populare din tara, implineste anul acesta 50 de ani. Editia aniversara va fi marcata la sfarsitul acestei saptamani printr-o serie de spectacole, precum si prin lansarea unui…

- In perioada aprilie – iulie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, au documentat activitatea infracționala a unei femei banuita de savarșirea infracțiunii de efectuarea, fara de drept, de operațiuni…