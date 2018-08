Stiri pe aceeasi tema

- Agresorul in varsta de 63 de ani a dat iama in restaurantul in care fosta lui concubina lucra și a injunghiat-o de trei ori. Dupa ce a fost la un pas s-o omoare pe femeie, acesta a fugit de la locul fapte. Polițiștii l-au prins la scurt timp. Intreaga scena s-a petrecut sub ochii stupefiați…

- A solicitat interventia medicilor de la Serviciul de Urgenta, insa dupa o ora de asteptari, ambulanta asa si nu a mai venit. I s-a intamplat unei femei din municipiul Balti, care sustine ca a fost nevoita sa-si duca nepotica de numai patru ani la spital cu un taxi.

- Un șofer din Iași s-a intoxicat grav dupa ce a baut apa de izvor. Barbatul de 56 de ani a consumat apa de la mai multe izvoare dintre localitațile Huși și Crasna. Analizele de la spital au aratat ca era puternic intoxicat cu nitriți, și se afla sub tratament, scrie libertatea.ro.

- O femeie din China a murit dupa ce a fost muscata de un sarpe pe care il comandase de pe un site de vanzari online pentru a produce "vin de sarpe", un lichior traditional chinezesc cu presupuse virtuti curative, transmite agerpres.ro.

- Un barbat din Iași a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat ciuperci…crude! Medicii nu sunt siguri ca ciupercile culese de el din padure erau otravitoare, cert este insa ca victima prezenta semnele unei indigestii severe. Barbatul a fost internat in secția de toxicologie. Barbatul din Iași care…

- Un barbat a fost lovit cu pietre de mai mulți copii, la Iași, și a ajuns la spital. Barbatul in varsta de 45 de ani a fost lovit destul de serios, mai ales in zona feței. Medicii l-au transferat la neurochirurgie. Un barbat in varsta de 45 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit cu…

- O femeie, in varsta de 37 de ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost strivita de un tractor. Cumplitul accident a avut loc marți dupa-amiaza, intr-o gospodarie din localitatea Pietroasa, aflata in estul județului Timiș. Conform spuselor polițiștilor, femeia ar fi pornit…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, a ajuns sambata seara, puțin dupa ora 22.00, la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dupa ce a fost mușcata de mana de un șarpe.Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat, luni, ca ...