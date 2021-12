Femeie din Iasi, batuta cu bestialitate de sotul ei, nu poate obtine ordin de protectie. Barbatul este jandarm. Raspunsul incredibil al judecatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in ziua de Sfantul Nicolae, o femeie a fost batuta de fostul concubin. Victima a alertat autoritatile, iar pe numele agresorului, care a lovit-o cu o teava din plastic, a fost emis un ordin de protectie provizorie.

- Luni, 15 noiembrie, ora 15.35, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca soțul ei face scandal. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta ca fiind o femeie de 33 de ani din municipiu. Aceasta a relatat faptul ca soțul sau, un barbat de 37 de…

- Cadavrul unei femei a fost gasit intr-o valiza, la doar cateva zile dupa nunta ei. Din primele investigații a rezultat ca aceasta ar fi fost strangulata, iar principalul suspect ar fi chiar soțul ei. Ramașițele lui Dawn Walker au fost gasite duminica, intr-o zona cu vegetație bogata din satul Lightcliffe,…

- O femeie din Spania și-a inscenat propria rapire și a folosit banii de rascumparare de la soțul ei pentru a juca bingo, informeaza autoritațile, potrivit El Pais . Femeia in varsta de 47 de ani a inventat rapirea falsa in timp ce soțul ei era in spital, facandu-l sa creada ca era in pericol de moarte.…

- Sambata, ora 10.12, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic de catre fiica ei. La fața locului, polițiștii au identificat victima, o femeie de 78 de ani și persoana banuita de comiterea faptei, o femeie de 56 de ani. In urma…

- Sambata, in jurul orei 11:30, la Politia din Campulung Moldovenesc s-a prezentat o femeie din acest municipiu pentru a sesiza faptul ca in cursul zilei de vineri sotul sau a agresat-o fizic, depunand plangere in acest sens. Conform declaratiei victimei, sotul sau a venit din oras in stare de ebrietate…

- O femeie din satul Ustia, raionul Glodeni, a fost batuta de concubinul sau cu un fier de calcat. Poliția a fost alertata ieri, 16 septembrie, atunci când victima a depus o plângere, transmite Știri.md. Cazul s-ar fi produs în dupa-amiaza zilei de 15 septembrie,…