Stiri pe aceeasi tema

- Scene cumplite – femeie bolnava, tarata pe strada de polițiști, in Gorj Scenele revoltatoare au fost filmate pe strada, in localitatea Bolboși din Gorj. Scandalul din strada a durat zeci de minute, timp in care oamenii legii trageau de femeie sa o duca spre mașina lor. Intr-o intervenție la Realitatea…

- Caz demn de I.L. Caragiale in primaria comunei Stanești, din Gorj. Consiliera personala a fostului primar a continuat sa vina la serviciu timp de trei ani dupa ce i s-a desființat postul. In aceasta perioada, ea a primit salariu, ba chiar a beneficiat și de majorari salariale. Un control ANAF a stopat…

- Un incident a avut loc, miercuri, in Capitala. O femeie și-a agresat mama dupa care a incercat sa dea foc apartamentului in care locuiau. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in București. O femeie in varsta de 44 de ani și-ar fi agresat mama in varsta de 61 de ani. Ulterior, femeia ar fi incendiat…

- Selly a schimbat recent prefixul, iar varsta de 20 de ani nu putea ramane necelebrata. Prezentatorul de la Prima TV a dat o petrecere privata, unde și-a chemat iubita, cei mai buni prieteni și cațiva maneliști de renume pentru a intreține fundalul sonor. Cheful s-a lasat cu amenzi, fiindca restricțiile…

- Femeia din Constanța care a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia, in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu puternic care ii cuprinsese apartamentul, a murit. Din imagini se observa faptul ca femeia a incercat sa se agațe de balcon, dar a cazut in gol de la etajul 6. Imagini șocante cu…

- Zece animale din specii diferite au fost filmate cu o singura camera video cu sensor de miscare care a fost amplasata intr-o padure din Parcul National Defileul Jiului, care se intinde pe teritoriile judetelor Gorj si Hunedoara.

- In jurul orei 10.15, o autospeciala de politie care se deplasa la locul producerii unui eveniment rutier sesizat prin apel 112, avand semnalele acustice și luminoase in funcțiune, a acroșat o femeie care se angajase in traversare in zona unei treceri de pietoni, pe raza localitații Ploscuțeni. Femeia,…

- "Era un lider sindical care spunea ca cei din Centrul Istoric (patronii de restaurante și baruri - N.R.) sunt protejați de politisti; ce proba mai buna decat asta sa avem?" a punctat Traian Basescu, intr-o intervenție la Realitatea Plus. Comisarul Gavriș, lasat fara funcția de conducere, dupa cheful…