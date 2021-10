Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 77 de ani, a fost decapitata in propria casa din Franța. Capul acesteia ar fi fost pe o masa langa trupul ei, informeaza Francetvinfo . Poliția a declarat ca a venit la casa femeii in jurul orei 10.30 dimineața, dupa ce unul dintre fii ei a sunat la poliție pentru ca nu reușea sa dea de…

- Un barbat de 29 de ani din localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi, și-ar fi pus capat zilelor. Trupul neinsuflețit a fost gasit strangulat intr-o incapere auxiliara din propria gospodarie de catre soția victimei.

- Ingrijitorii dintr-un tren din Franța, aflați la locul de munca, au avut parte de o descoperire macabra, la care nu s-ar fi așteptat niciodata, descoperire care i-a șocat pe loc. Personalul a gasit trupul neinsuflețit al unui bebeluș abandonat intr-un cos de gunoi din toaleta unui tren din Marsilia.

- Cadavrul unei femei de 80 de ani a fost gasit spanzurat in propria locuința. Descoperirea macabra a avut loc ieri, 07 septembrie, in jurul orei 19:27, in localitatea Radenii Vechi, din raionul Ungheni. Informația a fost confirmata de ofițera de presa al IP Ungheni, Cristina Vicol.

- O familie din Franța a alertat autoritațile, dupa ce a constatat ca o ruda decedata a fost deposedata din sicriu de bijuterii. A fost reținuta o femeie, care se daduse la funerarii o prietena a decedatei, informeaza BBC . In varsta de 60 de ani, femeia s-a dat drept o amica a decedatei, așa ca rudele…

- Descoperire șocanta intr-o casa din Galați, acolo unde au fost gasite doua trupuri, ale unu barbat și o femeie, fara viața. Din primele informații, se pare ca este vorba despre crima, urmata de sinucidere. Doi soți gasiți morți in casa Este vorba despre o femeie, in varsta de 32 de ani, și soțul acesteia,…

- Corpul neinsuflețit al unei femei de 34 de ani a fost gasit fara suflare in propria gospodarie. Descoperirea macabra a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:30, in localitatea Chircaiești din raionul Caușeni.

