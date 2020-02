Stiri pe aceeasi tema

O femeie in varsta de 56 de ani din Deva, care s-a intors in 13 februarie din Thailanda, este suspecta de infectie cu COVID 19, fiind transportata duminica de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara, unde este supusa testelor, potrivit news.ro."Pacienta…

- O femeie in varsta de 56 de ani din Deva, care s-a intors in 13 februarie din Thailanda, este suspecta de infectie cu COVID 19, fiind transportata duminica de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde este supusa testelor.

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu patru bolnavi de coronavirus a mers la spital. Barbatul are simptome specifice noului virus. Asistentul medicul a fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul…

