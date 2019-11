Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 12 noiembrie a.c., cel în cauza, în timp ce se afla în Piata Agroalimentara din municipiul Dej, ar fi sustras un telefon mobil de la o femeie din municipiul Dej. Prejudiciul cauzat a fost estimat de partea vatamata la suma de 1.800 de lei si…

- Cel în cauza este banuit ca, la data de menționata, în jurul orei 00:30, în timp ce se afla într-un local public de pe strada Georges Clemenceau, din Cluj-Napoca, ar fi sustras un telefon mobil de pe tejgheaua barului. Cercetarile sunt continuate de catre politisti…

- La data de 4 noiembrie anul curent, politistii Postului de Politie Transporturi Feroviare Câmpia Turzii au identificat un tânar de 19 ani, din municipiul Câmpia Turzii, judetul Cluj, banuit de comiterea unei tâlharii. În fapt, la data de 29 octombrie anul curent,…

- LOVITURA… Un barbat din judetul Suceava a fost retinut de catre politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politei Municipiului Vaslui, pentru savarsirea a nu mai putin de 10 infractiuni de furt calificat. Hotul a actionat, cu precadere, in garajele si magaziile vasluienilor, de unde…

- FOTO – Arhiva Barbatul de 67 de ani, din comuna Recea Cristur, judetul Cluj, retinut de politisti sub aspectul comiterii infractiunilor de conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis, a fost prezentat in fata magistratilor Judecatoriei Dej. In urma probatoriului administrat in cauza,…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18.20, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej – Postul de Politie Comunal Recea Cristur au retinut pentru 24 de ore un barbat de 67 de ani, din comuna Recea Cristur, pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. Acesta a fost depistat in timp ce conducea un autoturism…

- Un barbat de 43 de ani, din Suceava, a fost sanctionat contraventional de politisti conform Legii nr. 171/2010, cu amenda in cuantum de 3.000 de lei, pentru ca a fost prins in trafic cu cherestea pentru care nu avea acte. Lemnul a fost confiscat. “La data de 25 septembrie, politistii din cadrul Sectiei…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud au recuperat aproape 2.000 de lei, bani care reprezinta prejudiciul unei inșelaciuni comisa de un barbat din Brașov, la o casa de schimb valutar din municipiul Bistrița. In cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal…