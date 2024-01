Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba a fost batuta și violata de fostul iubit. Agresiunea s-a petrecut luni seara, chiar in școala in care victima lucreaza ca femeie de serviciu. Femeia s-a dus la poliție și a povestit totul, iar barbatul, care avea și ordin de protecție emis de instanța, a fost reținut și, ulterior,…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: „In cursul nopții trecute, ora 21.50 , polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, un barbat și-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconștienta. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ care a constatat decesul victimei. In urma primelor…

- In timp ce a luat o poziție ferma impotriva violenței impotriva femeilor timp de ani de zile, reprezentand cu tarie mișcarea #metoo, in același timp l-a acuzat pe unul dintre colegii sai barbați de la Radio Targu Mureș de agresiune fizica in 2020, Boroka Paraszka a agresat fizic o femeie in urma cu…

- O femeie a fost batuta de un tanar de 18 ani pentru ca nu a vrut sa ii dea telefonul mobil. Incidentul a avut loc pe un drum care strabate un camp si care face legatura intre doua localitati din judetul Brasov. Victima a fost salvata de un sofer care trecea din zona, informeaza News.ro. Atacul a avut…

- La data de 13 noiembrie 2023, in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 51 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata. Din cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool și al unor…

- Polițista, din localitatea Beregsau Mare, județul Timiș, a fost atacata și batuta de o femeie sambata, 4 noiembrie, intr-un loc public, in timpul programului de lucru. Femeia are nevoie acum de ingrijiri medicale in urmatoarele 8 zile, potrivit site-ului local Tion.Incidentul a avut loc in jurul orei…