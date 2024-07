Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Deneș, criminalul din Alba, condamnat definitiv la peste 20 de ani de inchisoare pentru crima oribila comisa la Timișoara: A omorat femeie de 74 de ani, in propria locuința Tiberiu Deneș, criminalul din Alba, condamnat definitiv la peste 20 de ani de inchisoare pentru crima oribila comisa la…

- Tragedie ingrozitoare in Galați! O femeie a fost gasita moarta in propria ei casa, dupa ce ar fi fost injunghiata de iubitul ei. Barbatul suspectat ar fi periculos, iar in urma cu mai mult timp a fost condamnat pentru viol. Femeia, insa, a avut parte de un sfarșit tragic.

- O femeie a golit o sticla intreaga de benzina pe unul dintre holurile Primariei Ploiești și a amenințat ca va da foc cladirii. Polițiștii au intervenit prompt și au reușit sa o opreasca inainte ca incidentul sa aiba urmari grave. Autoritațile investigheaza cazul. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza,…

- Autoritațile locale din Tunari și dezvoltatorul ansamblului Cosmopolis au finalizat lucrarile la noul drum care leaga localitatea Tunari de cel mai mare retail park din Nordul Capitalei – Cosmopolis Plaza. Aceasta noua cale de acces rutier, cu o lungime de 1,8 kilometri, este rezultatul unei coordonari…

- Intr-o epoca in care tehnologiile emergente redefinește tratamentele medicale, o descoperire remarcabila ar putea schimba fundamental modul in care abordam cancerul. Cercetatorii de la Centrul Internațional pentru Cancer Ludwig au dezvoltat un instrument bazat pe inteligența artificiala (IA) revoluționar,…

- Norii de praf din Sahara au acoperit Atena și alte orașe grecești, dupa mai multe zile cu vant puternic, limitand foarte mult vizibilitatea. Autoritațile au lansat avertismente privind riscurile asupra starii de sanatate. Acesta este unul dintre cele mai grave episoade care a lovit țara din 2018 pana…

- Cinci clujeni intoxicați cu un gaz toxic in propria locuința. Cel mai mic dintre copii are doar trei aniApelul la 112 a venit in jurul orei 20.00. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați in aceasta seara in jurul orei 20, pentru a acorda primul ajutor calificat unor persoane…

