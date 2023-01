Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 44 de ani a murit, dupa ce a fost atacata de caini, in timp ce alerga in apropiere de Lacul Morii, a transmis Poliția Capitalei, intr-un comunicat. Poliția Capitalei a anunțat ca Secția 20 Poliție a fost sesizata prin 112 ca o persoana care alerga in zona unui lac, din Sectorul…

- Tablou cumplit, duminica, intre Timișoara și Giroc. I haita de caini salbaticiți a atacat un saivan și peste 50 de animale au fost sfașiate. Proprietarul oilor asistat neputincios la scena și nu a indraznit sa intervina, de teama sa nu fie atacat de cei zece caini mari. Omul a sunat la numarul unic…

- Polițiștii din Bacau ancheteaza cazul unui barbat gasit mort pe un camp și despre care se crede a fost omorat de o haita de maidanezi. Rezultatele expertizei medico legale nu au fost finalizate deocamdata.