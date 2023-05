Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce a fost acroșata de un autoturism pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat. Potrivit datelor poliției, accidentul a avut loc la intersecția strazilor Pieței și Digului. Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca autoturismul…

- O varstnica din Brașov și-a pierdut viața, in urma unui accident produs astazi, in municipiul Ramnicu Sarat. Dupa tragicul eveniment traficul a dirijat la intersecția strazilor Pieței și Digului. ,,Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca autoturismul condus dinspre strada Toamnei…

- Trafic dirijat pe DJ203D, in Topliceni, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau, un autoturism condus pe DJ203H, dinspre Ramnicu Sarat catre Buda, de catre o șoferița in varsta de 22 de ani, din Topliceni, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferiței…

- O femeie a murit, vineri, dupa ce a fost lovita de un autocamion care transporta autovehicule pe DN 73, in comuna argeseana Rucar, potrivit Agerpres."Din verificarile preliminare, efectuate de catre politistii din cadrul Biroului Rutier Campulung, s-a stabilit ca un barbat de 32 de ani, din Pitesti,…

- Femeie accidentata mortal de un autocamion care transporta autovehicule. O femeie a murit, vineri, dupa ce a fost lovita de un autocamion care transporta autovehicule pe DN 73. Accidentul s-a petrecut in comuna argeseana Rucar. „Din verificarile preliminare, efectuate de catre politistii din cadrul…

- Polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați, miercuri seara, sa intervina la un accident rutier produs pe D.J. 186 in localitatea Rozavlea. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un motociclu condus dinspre Stramtura inspre Șieu, de catre un tanar de 19 ani din Rozavlea,…

- Plan roșu in Buzau in urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, la ieșire din Ramnicu Sarat spre Focșani. Din primele date, un autocar cu 32 de peesoane s-a rasturnat in afara parții carosabile. Primele estimari indica 10 victime. Șoferul este in stare grava, incarcerat. Revenim cu detalii! Articolul…

- In ziua de 26 aprilie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, sprijiniți de catre polițiști din Focșani și Marașești, au depistat principalii banuiți in cazul unor furturi calificate, trei vranceni, cu varste cuprinse intre 22 și 37 de ani. Fapta a fost…