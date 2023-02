O femeie in varsta de 74 de ani din Bacau se afla internata, in stare grava, dupa ce ar fi suferit complicații dupa implantarea unui stimulator cardiac. O femeie de 74 de ani din Bacau este internata in stare grava, la terapie intensiva. Rudele spun ca doctorul Dan Tesloianu i-a implantat un cardiostimulator anul trecut, […] The post Femeie din Bacau internata in stare grava. A fost operata de medicul acuzat ca lua dispozitive medicale de la morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .