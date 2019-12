Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost grav ranita, ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17,30, pe o strada din municipiul Arad. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)... The post Accident grav: Femeie spulberata de o masina appeared first on Renasterea banateana .

- Incident incredibil la sectia 149 din Iasi din cartierul Tatarasi. Loctiitorul sectiei de votare deschise la Scoala „Gheorghe I. Ghibanescu” a fost batut de o alegatoare nemultumita. O femeie cu domiciliul in cartierul Nicolina s-a prezetat la sectia de votare respectiva pentru a-si exercita dreptul…

- O femeie de 44 de ani a fost agresata, duminica, in apropierea unei sectii de votare din judetul Dolj, de un barbat de de 51 de ani, conflictul din cei doi izbucnind dupa ce femeia ar fi patruns pe un teren de langa sectia de votare, care ar apartine barbatului respectiv potrivit news.roPotrivit…

- ARAD. Motivele pentru care femeia a ales sa-și puna capat zilelor nu sunt cunoscute. Mama a doi copii minori, ea a decis sa-și incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat. Potrivit primelor informații nu sunt suspiciuni cu privire la decesul femeii, pe corpul acesteia nefiind gasite urme…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat care și-a agresat soția. Polițiștii l-au indepartat din locuința și i-au interzis sa se apropie de soția sa. In noaptea de 09/10 octombrie 2019, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au…

- O femeie din vestul țarii a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce a fost sechestrata, violata și talharita de un barbat caruia trebuia sa-i faca curațenie in casa. Totul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, insa femeia a alertat autoritațile abia ieri. Femeia din Arad le-a povestit oamenilor…

- O femeie de aproximativ 60 de ani care azi ajuns cu o masina particulara la spitalul de Recuperare, fara ca Politia sa stie daca a fost sau nu internata, a murit la scurt timp dupa ce a iesit din curtea spitalului, chiar in fata portii. Cauza decesului este cel mai probabil un stop cardio respirator.…