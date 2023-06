Femeie din Albac vs. poliție și mafia lemnului: A fost amendată după ce sunat la 112 să reclame că polițiștii nu își fac treaba Femeie din Albac vs. poliție și mafia lemnului: A fost amendata dupa ce sunat la 112 sa reclame ca polițiștii nu iși fac treaba O femeie din Albac a fost amendata de polițiști cu suma de 4000 de lei, dupa ce a sunat la 112 sa reclame o taiere ilegala de lemne și ca polițiștii care ar fi fost prezenți la fața locului nu și-ar fi facut cum trebuie treaba. Mai exact, femeia avea suspiciuni ca polițiștii chemați sa […] Citește Femeie din Albac vs. poliție și mafia lemnului: A fost amendata dupa ce sunat la 112 sa reclame ca polițiștii nu iși fac treaba in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

