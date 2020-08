Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta de 59 de ani diagnosticata cu COVID-19 si aflata in stare critica a beneficiat de prima transfuzie de plasma hiperimuna realizata in Alba de la un donator care a trecut prin boala si s-a imunizat, cele doua unitati de plasma fiind obtinute de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Piatra…

- La Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia a fost administrat, cu succes, primul tratament cu transfuzie de plasma hiperimuna, la o pacienta in stare critica, diagnosticata cu COVID-19.

- Soția viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. Deși testul viceprimarului este negativ, acesta a decis sa se autoizoleze la domiciliu.Dan Tarcea a declarat marți pentru MEDIAFAX ca este asimptomatic și ca lucreaza de acasa. CITEȘTE…

- O femeie in varsta de 39 de ani din Alba Iulia a decedat luni, 22 iunie, de COVID-19. Este al 24-lea caz de deces din Alba, fiind si cea mai tanara persoana care a murit dupa infectarea cu noul tip de coronavirus.

- Un copil s-a nascut cu noul coronavirus la Maternitatea din Sibiu. Mama sa, o femeie de 26 de ani, a fost diagnosticata inca de cand era insarcinata, anunța MEDIAFAX.Bebelușul s-a nascut la Maternitatea din Sibiu in data de 11 iunie, iar primul test a ieșit pozitiv pentru coronavirus, mama…

- E alerta in Vrancea, acolo unde o femeie care a fost internata in tmai multe spitale a fost diagnosticata cu coronavirus. Directia de Sanatate Publica Vrancea a declansat o ancheta la Spitalul orasenesc Panciu dupa ce o femeie internata in unitatea sanitara a fost confirmata cu COVID-19, dupa ce a trecut…

- E alerta in Vrancea, acolo unde o femeie care a fost internata in tmai multe spitale a fost diagnosticata cu coronavirus. Directia de Sanatate Publica Vrancea a declansat o ancheta la Spitalul orasenesc Panciu dupa ce o femeie internata in unitatea sanitara a fost confirmata cu COVID-19, dupa ce…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara au administrat, vineri, pentru prima data plasma obtinuta de la pacienti vindecati de coronavirus unui pacient aflat in stare critica. In unitatea medicala mai sunt internati, in prezent, 24 de pacienti, intre care patru la Terapie…