Femeie din Alba, bătută si amenințată de soțul beat: Bărbatul s-a ales cu dosar penal Femeie din Alba, batuta si amenințata de soțul beat: Barbatul s-a ales cu dosar penal Femeie din Alba, batuta si amenințata de soțul beat: Barbatul s-a ales cu dosar penal La data de 18 septembrie 2022, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre o femeie de 44 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca soțul sau s-a manifestat violent și a distrus bunuri din locuința. Din primele […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

