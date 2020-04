Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 74 de ani din Ecuador , declarata moarta, este, de fapt in viața. Ea s-a trezit din coma la 3 saptamani dupa ce familia i-a organizat funeraliile. Familia Albei Maruri a fost informata, luna trecuta, de moartea femeii. Alba Maruri s-a trezit dupa o coma de trei saptamani și le-a cerut medicilor…

