Femeie decedată într-un incendiu din Buzău O femeie in varsta de 91 de ani și-a pierdut viața, azi-noapte, dupa un incendiu care i-a cuprins apartamentul situat intr-un bloc din cartierul buzoian Micro III. Apelul la 112 a fost efectuat in jurul orei 01:00, apelantul precizand ca este vorba despre un incendiu izbucnit la etajul unu al blocului 29C din cartierul Micro III. Imediat, la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de stingere și o autoscara din dotarea ISU Buzau, precum și o ambulanța SAJ. Pompierii au patruns in apartamentul care ardea mocnit, in cautarea de eventuale victime. Din pacate, prin fumul inecacios au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

