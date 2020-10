Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii patru ani, Marina Udgodskaya a șters praful și a spalat cu mopul in birourile cladirii administrației locale din Povalikhino, o localitate rurala din Rusia. Femeia a participat la alegeri doar pentru ca fostul șef sa fie ales din nou. Pentru ca nimeni din sat nu s-a inscris pentru a fi contracandidatul…

- Pot vota la alegerile locale cei care au implinit deja varsta de 18 ani, in baza actului de identitate. De asemenea, cetațenii pot vota doar la secțiile de vot de care aparțin. Actele de identitate acceptate: -cartea de identitate -cartea electronica de identitate -cartea de…

- Ion Manea, fostul primar al comunei prahoveane Valea Doftanei, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Ploiesti pentru acuzatia de abuz in serviciu. Fostul edil ramane totusi cu pedeapsa de un an si sase luni pentru instigare la fals intelecutal.

- O femeie de serviciu a primit, dintr-o greșeala, 90.000 de lire sterline in cont. Aceasta s-a dus la un magazin pentru a cere returnarea a 9 lire sterline, dar a primit 90.000. Fara sa spuna ca s-a comis o eroare, Comfort Konadu s-a apucat sa cheltuie banii.

- Ales primar in urma cu 16 ani, Septimiu Turcas este un important membru PNL, iar in 2016 s-a incurscrit cu actualul sef al DNA, Crin Bologa, cand fiul sau s-a casatorit cu fiica magistratului.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara precizeaza ca Narciza Nedelcu, revenita in functia de director al Oficiului de Cadastru Iasi, desi a fost condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, nu poate fi demisa, intrucat nu a primit pedeapsa…