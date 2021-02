Femeie de 91 de ani gasita cu gatul taiat ! Criminalul, sotul acesteia, in varsta de 88 de ani !

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in localitatea Vad: o femeie in varsta de 50 de ani, fara semne vitale, a fost gasita in albia raului Someș. ”La data de 8 februarie, in jurul orei 20.15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați despre faptul ca in abia raului care traverseaza localitatea Vad a fost…

- O femeie de 41 de ani, avand gatul taiat a fost transportata la spital, in noaptea de duminica, 24 spre azi, 25 ianuarie. Agresorul este chiar soțul ei, in varsta de 62 de ani. Barbatul a incercat sa iși puna capat zilelor. Tragedia a avut loc la Borsa. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului…

- In dimineața de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 03.05, Poliția Borșa a fost sesizata, prin apelul de urgența 112, despre comiterea unei agresiuni intr-o locuința din oraș. Din primele cercetari a reieșit ca o femeie, in varsta de 41 de ani, ar fi fost agresata fizic de soțul ei, in varsta de 62 de […]…

- In ciuda tuturr necazurilor care s-au napustit peste Romania, din pacate, exista oameni care omoara persoane nevinovate, din cauza frustrarilor pe care le au. Un exemplu recent este o crima comisa in Gorj de catre un barbat. O femeie a fost gasita moarta, iar alaturi se afla soțul sau ranit, dar inca…

- O femeie in varsta de 60 ani si un barbat de 73 ani au fost gasiti fara suflare in locuinta femeii, in satul bihorean Vaida (comuna Rosiori). Victimele aveau gatul taiat si urme de intepaturi pe corp. Anchetatorii au doua piste: un omor urmat de sinucidere sau o dubla crima. Localnicii din Vaida sunt inca socati…

- O femeie in varsta de 38 de ani și-a gasit propriul soț in varsta de 44 de ani, strangulat in curtea gospodariei proprii, in șopronul din preajma casei. Incidentul a avut loc la 1 ianuarie in raionul Hincești, in jurul orei 9:00. Poliția a fost anunțata de catre soția victimei.

- O femeie de 35 de ani din satul Rascaieți, raionul Ștefan Voda, a fost gasita moarta in propria casa de catre fiica sa. Incidentul nefericit a avut loc in acesta dimineața, 24 noiembrie, la ora 06:30.