Femeie de 85 de ani din Luduș înșelată cu 16.000 de lei Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Luduș au dispus joi, 10 august, reținerea pentru 24 de ore a trei barbați, cu varste cuprinse intre 38-31 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. "Din cercetari a reieșit ca, la data de 9 august, cei in cauza ar fi indus in eroare o femeie …

Sursa articol si foto: infomures.ro

