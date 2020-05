Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul in localitatea Bacova,…

- Polițiștii din Rovinari au reținut, astazi, pentru 24 de ore trei barbați, cu varste cuprinse intre 45 și 39, din comunele Balteni, Farcașești și Balești, banuiți de savarșirea infractiunii de furt. Potrivit IPJ Gorj, la data 28 aprilie, cei trei barbați, ar fi sustras din depozitul unei unitați miniere…

- Doi barbati din localitatea Caseiu au fost retinuti de politisti pentru comiterea infractiunii de proxenetism, potrivit Agerpres.Citește și: Mare atenție! Maștile ar putea fi o sursa de infectare cu coronavirus "Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej - Biroul de Investigatii…

- Ziarul Unirea Tineri din Blaj, REȚINUȚI pentru FURT: Au sustras electrocasnice, bijuterii și scule in valoare de 7.300 de lei, dar și 100 de litri de motorina Trei tineri din Blaj au fost REȚINUȚI pentru FURT: aceștia au sustras electrocasnice, bijuterii și scule in valoare de 7.300 de lei, dar și 100…

- Doua persoane din municipiul Sfantu Gheorghe, care au organizat ieri o petrecere cu peste 30 de persoane, au fost retinute pentru 24 de ore pentru ultraj si tulburarea linistii publice dupa ce au amenintat cu cutite politistii veniti la fata locului, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Covasna.…

- Mai multe persoane care intentionau sa vanda un cal, in comuna Bradeni din judetul Sibiu, au intrat in conflict cu politistii care incercau sa-i determine sa respecte distantarea sociala. Scandalagiii au atacat politistii cu pietre si lopeti si i-au amenintat cu moartea, fiind avariate trei autospeciale…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii din judetul Caras-Severin in urma a opt perchezitii ce au fost efectuate la mai multe persoane banuite ca ar fi implicate in incendierea unor utilaje din orasul Otelu Rosu, prejudiciul creat fiind estimat la circa 1,5 milioane lei.Actiunile au fost…

- Polițiștii din Sebeș i-au prins in flagrant pe trei barbați in timp ce sustrageau cabluri de cupru din incinta unei societați comerciale. Unul dintre barbați nu s-a supus somației, iar polițiștii au folosit armamentul din dotare, transmite IPJ Alba. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 23.20, polițiștii…