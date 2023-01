O femeie in varsta de aproximativ 80 de ani a fost accidentata mortal, luni, de un tren, pe raza municipiului Satu Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Din primele verificari efectuate la fata locului politistii au constatat faptul ca o femeie, s-ar fi angajat in traversarea caii ferate, prin loc nepermis, fiind acrosata de trenul Regio 4082, care circula pe ruta Sarmasag- Satu Mare. In urma impactului a rezultat decesul femeii. Politistii efectueaza verificari in vederea identificarii identitatii victimei”, precizeaza informarea transmisa de IPJ Satu Mare. Politistii continua…