- O batrana in varsta de 77 de ani, Fatma Gungor, a fost salvata dupa 212 ore de la producerea primului cutremur devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza dha.com.tr. Femeia a fost gasita noaptea trecuta, sub ruinele unei cladiri care a avut 7 etaje, in Adiyaman. Initial, s-a descoperit…

- O femeie in varsta de 40 de ani din Gaziantep, Sibel Kaya, a fost salvata de sub daramaturi la 170 de ore dupa primul cutremur devastator de luni, relateaza aa.com.tr, citeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Apar noi vești din Turcia, cu eforturile facute de catre salvatorii care cauta persoane sub ruinele cladirilor puse la pamant de seismele puternice care au afectat aceasta țara la inceputul saptamanii trecute. Se poate vorbi despre adevarate miracole, dat fiind faptul ca oamenii au supraviețuit in condiții…

- Echipa RO-USAR deplasata in Turcia a sprijinit, vineri dimineata, autoritatile locale pentru scoaterea de sub daramaturi a unei femei, care a fost predata ulterior echipajelor medicale. „Timp de cateva ore, operatiunile de salvare au fost continuate de structurile nationale, cu sprijinul echipei RO-USAR.…

- La ultima misiune alocata, salvatorii romani au identificat, in cursul serii de joi, cu ajutorul senzorilor acustici, posibila prezența a unor supraviețuitori. Din spusele localnicilor, cladirea prabușita avea 9 etaje. Timp de cateva ore, operațiunile de salvare au fost continuate de structurile naționale,…

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Echipele de salvare din Turcia cauta neintrerupt supraviețuitori printre mormanele de moloz ramase in urma cladirilor prabușite dupa cutremurele devastatoare. Orele trec, iar temperaturile foarte scazute scad șansele de supraviețuire pentru cei care sunt inca in viața, dar prinși intre daramaturi. O…

- O fetița nou-nascuta a fost scoasa in viața dintre daramaturile unei case din nordul Siriei, dupa ce rudele au gasit-o inca legata cu cordonul ombilical de mama ei, care a murit in cutremurul masiv de luni, relateaza The Guardian.