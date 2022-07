Femeie de 77 de ani, salvată de câinele polițist „Sultan” după 5 zile în pădure Cainele polițist „Sultan”, de la Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Galați, a salvat viața unei femei in varsta de 77 de ani, pe care nici familia, nici vecinii, nici cunoscuții, nu mai sperau sa o gaseasca in viața dupa cinci zile in care a disparut de acasa. Potrivit IPJ Galați, marți, 28 iunie, politistii au fost sesizati, printr-un apel la 112, despre disparitia unei femei in varsta de 77 de ani din comuna Cavadinesti, situata in nordul județului Galați. Fiica femeii le-a spus polițiștilor ca mama sa a plecat de acasa pe 27 iunie, dar nu a revenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

