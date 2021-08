Stiri pe aceeasi tema

- Reținut de polițiști pentru tentativa la talharie calificata La data de 2 august, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au probat activitatea infracționala a unui tanar de 27 de ani, banuit de comiterea unei tentative la talharie calificata. In fapt, la data de 2 august a.c., ora 13.23, polițiști…

- Consilierii majoritații PNL – USR PLUS au respins propunerea primarului Cristi Misaila de a continua lucrarile de refacere a strazilor Gheorghe Doja, fundatura Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan din Focșani. La ultima ședința a Consiliului Local, primarul Focșaniului a propus ca, pentru…

- In cursul nopții, in jurul orei 04.30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au desfașurat o acțiune de prindere in flagrant a unor persoane despre care exista suspiciunea rezonabila ca sustrag catalizatoare montate pe autoturisme. Astfel, polițiștii…

- Astazi, 13 iunie, in jurul orelor 15.00, jandarmii vranceni au observat pe strada Pasajului din Municipiul Adjud un grup de barbați care se loveau intre ei cu mai multe obiecte contondente. Jandarmii au intervenit aplanand conflictul, iar in scurt timp, sprijiniți de polițiști au identificat patru persoane…

- BULETIN DE PRESA Infracțiuni la regimul rutier Ieri, 1 iunie a.c., ora 17:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au depistat o femeie de 41 de ani, din Odobești, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din localitate, fara a deține permis de conducere. Din cercetari, a reieșit…

- Cel mai mare procent din populația județului Vrancea care s-a vaccinat impotriva COVID il are municipiul Focșani, urmat de comunele Soveja și Golești. Informațiile au fost centralizate de geo-spatial.org care a realizat o harta interactiva in care poate fi aflat numarul persoanelor vaccinate din fiecare…