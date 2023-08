Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ialomita au deschis dosar de cercetare penala pentru abuz in serviciu, in cazul femeii care a nascut in fata Spitalului Urziceni. ”La data de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, in urma imaginilor aparute in spatiul public, privind…

- Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal in urma controlului facut miercuri la un camin de batrani din Voluntari, dupa ce au aparut informații potrivit carora acesta ar funcționa, deși a fost inchis.

- Parinții a patru copii s-au batut la un loc de joaca dupa ce copii lor s-au certat. Incidentul s-a petrecut marți seara intr-un parc din Ploiesti. Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe, scrie Agerpres. In urma unui apel la 112, politistii s-au deplasat la fata locului, aplanand…

- Miresu Mare – Ieri, 24 iulie, la ora 14.30, polițiștii au fost sesizați prin plangere, de catre o femeie de 33 de ani, despre faptul ca, fostul soț de 34 de ani, a patruns fara drept in locuința sa de domiciliu și a amenințat-o. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele…

- Politistii sectiei rurale Bascov si cei de la Politia Locala Bascov au observat joi, intr-o masina parcata, un caine incuiat, in conditiile in care temperaturile inregistrate erau foarte ridicate. ,,Avand in vedere starea de pericol, precum si faptul ca detinatorul autoturismului nu a putut fi identificat…

- La data de 15 iunie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat o femeie de 55 de ani, din municipiul Sebeș, ca persoana banuita de savarșirea infracțiunilor de insușirea bunului gasit și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, fapte…

- Politistii din Timisoara au fost solicitati sa intervina, dupa ce locatarii unui bloc au observat trupul unei femei pe acoperisul de la intrarea in scara imobilului. Aceasta s-a aruncat de la etajul 10 si a supravietuit. Ea a fost preluata de un echipaj medical si transportata la spital. Politistii…

- Politistii au deschis dosar penal pentru purtare abuziva, dupa ce o profesoara ar fi lovit un copil, in timp ce supraveghea elevii, dupa orele de curs, la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Paul Popescu Neveanu" din Timisoara, relateaza News.ro.Mama unui elev de 13 ani de la Centrul Scolar pentru…