- In plina pandemie de coronavirus, o clujeanca in varsta de 72 de ani a fost amendata cu 5.000 de lei, pentru ca a ieșit din casa și a avut abateri repetate, informeaza dejeanul.ro.Originara din Dej, femeia a fost sancționata de polițiști in fața blocului in care locuiește. Conform reprezentanților Inspectoratului…

- O femeie din Cluj a povestit mahnita cum a fost amendata de un jandarm pe motiv ca declaratia pe propria raspundere pe care o avea asupra ei „nu e buna”. Clujeanca susține ca declarația era o versiune descarcata de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, insa replica jandarmului a fost una uluitoare:…

- Autoritațile au publicat noi modele pentru declarația pe propria raspundere și adeverința de la angajator, documente pe care, pe durata starii de urgența, cetațenii trebuie sa le aiba asupra lor și sa le prezinte, in momentul legitimarii de catre forțele de ordine, la orice deplasare in afara domiciliului.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța oficial modificarea declarațiilor pe proprie raspundere și de la angajator, adaptate potrivit Ordonanței Militare nr. 3! 26MODEL Declaratie proprie raspundere 2503 MODEL Adeverinta pentru angajatori Declarațiile pot fi descarcate și de pe site-ul stirioficiale.ro! …

- Marcel Vela, Ministrul de Interne, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor care circula intre orele 22.

- Luni seara, 23 martie, la ora 22.00, intra in vigoare articolul 5 al Ordonantei Militare nr. 2/2020, care prevede ca deplasarile in afara gospodariei in timpul noptii (22.00-6.00) sunt permise doar pentru anumite motive, in baza unei adeverinte de la angajator sau a unei declaratii pe propria raspundere.Cei…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat noi masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, cuprinse intr-o Ordonanta militara, printre care interdictii de funcționare a mall-urilor și cabinetelor stomatologice, de circulatie pe strazi si de intrare a strainilor in tara. Ministrul de…

- O femeie de origine romana, care muncește ca ingrijitoare de batrani in Italia, are de platit suma de 6.000 de euro statului, pentru ca timp de cinci ani nu și-a declarat veniturile, scrie a1.ro.