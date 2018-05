Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a murit, marti, dupa ce a fost injunghiata in locuinta sa din Capitala, aflata pe strada Rucar din Sectorul 1, fapta fiind sesizata printr-un apel la 112, anunta reprezentantii Politiei Capitalei. O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani…

- Inca la inceputul anului, un individ, care s-a prezentat in calitate de reprezentant al unei companii ce vinde ochelari de soare, i-a comunicat femeii ca, in urma unei loterii, ea ar fi intrat in posesia unui apartament cu trei odai, doar ca pentru acesta ar trebui sa achite 83 de mii de lei.

- In aceasta noapte salvatorii au fost solicitați pe str. Muncești din capitala pentru a interveni la deblocarea unui apartament in care se afla o femeie in virsta de 67 de ani cazuta la podea, noteaza Noi.md. Apelul la Serviciul 112 a parvenit din partea medicilor care au fost solicitați pentru ingrijiri…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din municipiul Roman, a fost transferata in stare grava la un spital din Bucuresti, dupa ce a suferit arsuri in urma unei explozii produse, in noaptea de joi spre vineri, la locuinta sa, din cauza unor acumulari de gaze, potrivit ISU Neamt. Explozia s-a produs in jurul…

- Barbatul suspectat ca in urma cu o saptamana a incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei a fost prins de politisti in noaptea de vineri spre sambata, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, barbatul are 45 de ani, este din Bucuresti si este invinuit de incendierea celor…

- Caz grav la Ramnicu Sarat. O femeie a fost injunghiata chiar in centrul in care se refugiase ca sa scape de bataile concubinului. Ranile sunt atat de grave, incat medicii au decis sa o transfere la un spital din Capitala.

- Pretul apartamentelor din Capitala a scazut usor in luna februarie comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit datelor agentiei imobiliare Lara, diferenta este de la cativa euro pana la 50 de euro pe metru patrat, in functie de cartier.

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…