- O femeie de 65 de ani din Cugir a ajuns la spital, in urma unui accident rutier ce a avut loc ieri, 28 martie 2023, in jurul orei 13.00, pe Bulevardul Ferdinand I, din Alba Iulia. „Marți, 28 martie 2023, in jurul orei 13.00, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, un barbat de 53 […] The post O femeie…

- La data de 28 martie 2023, in jurul orei 13,00, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, un barbat de 53 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un autoturism care era condus de un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului, o femeie de 65…

- Accident la Alba Iulia. Femeie ranita dupa ce doua mașini s-au lovit, pe Bulevardul Ferdinand I O femeie au fost ranita intr-un accident rutier petrecut marți la Alba Iulia. Doua mașini au intrat in coliziune, pe Bulevardul Ferdinand I. Potrivit IPJ Alba, marți, 28 martie, in jurul orei 13.00, pe Bulevardul…

- O femeie de aproximativ 53 de ani și un barbat de 74 de ani au ajuns astazi la spital, dupa un accident petrecut in zona numita Crucile Herinei, spre Lechința. Mașina a ieșit in camp, fiind serios avariata. La fața locului intervin doua echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul…

- Luni, 20 martie 2023, in jurul orei 20.10, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Gheorghe Șincai din Alba Iulia, un barbat de 31 de ani, din comuna Tarlungeni, județul Brașov, in timp ce conducea o autoutilitara, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din Alba…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de joi, 2 Februarie 2023, pe DN17 la iesire din municipiul Campulung Moldovenesc.Din primele informatii, un autotren si un autoturism au fost implicate intr un accident rutier pe DN17 la iesire din municipiul Campulung Moldovenesc spre localitatea Pojorata.Potrivit…

- ACCIDENT rutier la Șard. O persoana a fost ranita dupa ce un autoturism s-a rasturnat Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața in localitatea Șard. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine…

- Un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma la ieșirea din localitatea Sintea Mare spre Chișineu Criș. Un autoturism a parasit carosabilul, intrand in șanțul șoselei. Un barbat, șoferul mașinii, a reușit sa iasa din autoturism. O tanara de 16 ani, insarcinata in luna a șaptea, a ramas incarcerata.…