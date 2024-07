Femeie de 60 de ani, condamnată pentru trafic de heroină. Clienții consumau marfa chiar în casa bunicii O femeie din Ferentari, in varsta de 60 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de droguri din zona ei. Femeia a fost condamnata, recent, la peste 14 ani de inchisoare cu executare, dupa ce oamenii legii au strans mai multe dovezi despre traficul de heroina. Dealer de droguri la 60 de ani […] The post Femeie de 60 de ani, condamnata pentru trafic de heroina. Clienții consumau marfa chiar in casa bunicii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

