- Miercuri seara un barbat de 43 ani din Suceava conducea autoturismul pe Calea Obcinelor iar la trecerea pentru pietoni din proximitatea intersectiei cu str. Leonard Mociulschi a acroșat un pieton de 69 ani angajat in traversarea strazii prin loc semnalizat și marcat. In urma evenimentului rutier a…

- La data de 23 noiembrie in jurul orei 08:30, in timp ce conducea autoutilitara pe bd 2 Graniceri din municipiul Falticeni, un barbat de 27 de ani din județul Neamț a surprins și accidentat o localnica de 57 de ani, angajata in traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni, marcata și semnalizata corespunzator.…

- Azi dimineața, in jurul orei 07:35, pe strada Bobalna din municipiul Gherla s-a inregistrat un accident rutier in urma caruia a rezultat ranirea și transportarea unei persoane la o unitate medicala. Din primele cercetari rezulta faptul ca o tanara, in varsta de 21 de ani, care se angajase in traversarea…

- Duminica seara, 23 octombrie: Polițiștii din Ramnicu Valcea au intervenit la un eveniment rutier soldat cu ranirea unui pieton. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Marașești…

- Miercuri, 19 octombrie 2022, in jurul orei 07:20, polițiștii din Berbești au fost sesizați cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier, soldat cu o persoana ranita. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat din comuna Alunu, care conducea un autoturism pe DJ 605 C…

- Un autoturism a iesit in afara partii carosabile, pe raza localitații Gura Humorului, informeaza ISU Suceava. Sunt implicate doua persoane, dintre care una este incarcerata. Persoana incarcerata a fost extrasa, este inconstienta si s-au inceput manevre de resuscitare. Din nefericire, s-a declarat decesul…

- Duminica dupa amiaza Poliția Orașului Vicovu de Sus a fost sesizata telefonic de catre o femeie din comuna Brodina ca pe raza orașului Vicovu de Sus a fost implicata intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul motocicletei a plecat de la fața locului. In urma verificarilor…

- Doua autoturisme s-au ciocnit la intrare in orașul Gura Humorului dinspre Paltinoasa iar una a zburat in șanț in urma impactului. Potrivit ISU Suceava, in urma evenimentului o femeie este transportata la spital iar traficul este blocat pe ambele sensuri. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție…