- Marți, 8 iulie 2024, in jurul orei 14.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Bucerdea Granoasa, au efectuat semnal regulamentar de oprite unui autoturism care nu avea aplicate placuțe de inmatriculare. Conducatorul acestuia nu a oprit, motiv pentru care…

- La data de 6 iunie 2024, in jurul orei 12.30, un barbat de 57 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in intersecția cu sens giratoriu a strazilor Alexandru Ioan Cuza și Mureșului din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din Alba Iulia. In…

- Duminica, 26 mai 2024, in jurul orei 08.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce acționau pe raza Municipiului Sebeș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de o femeie de 42 de ani, din Municipiul Alba Iulia. In urma testarii cu aparatul…

- Marți, 21 mai 2024, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Drașov, au oprit, pentru control, un autoturism condus de o tanara de 20 de ani, din Municipiul Sebeș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul…

- La data de 20 mai 2024, in jurul orei 21.40, un barbat de 76 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 46 de ani, din municipiul Aiud. In urma accidentului, conducatoarea auto a suferit leziuni corporale ușoare și a primit…

- La data de 7 mai 2024, in jurul orei 20.50, la intersecția cu sens giratoriu dintre strazile Marașești și centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia, o femeie de 43 de ani, din comuna Daia Romana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie…

- Miercuri, 1 mai 2024, in jurul orei 20.45, o femeie de 43 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din comuna Ighiu. In urma accidentului, conducatoarea primului autoturism,…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalau au dispus reținerea pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de un barbat de 37 de ani, din municipiul Zalau, banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui…